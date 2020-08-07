Рита Ора поделилась важной новостью, но все смотрели на бикини, которое держалось на честном слове

Популярная 29-летняя певица Рита Ора на днях вернулась в свой загородный дом недалеко от Лондона, где продолжила работу над новым альбомом. Но нужно находить время и для отдыха, поэтому певица в который раз решила насладиться солнцем и подправить загар. А чтобы совместить приятное с полезным, в подписи к снимкам она намекнула, используя игру слов, что это её последний перерыв перед выходом нового хита.

Фото © Instagram / ritaora

Однако худшего способа сообщить новости исполнительница придумать просто не могла. Специально для фото она подобрала крошечный купальник, который едва справлялся с возложенной на него задачей. А его цвет и вовсе смутил фанатов, которые не сразу его заметили. К золотому бикини эффектная блондинка добавила множество золотых украшений, которые идеально подошли к её загорелой коже. Такой продуманный образ оценили и подписчики звезды в "Инстаграме".

Фото © Instagram / ritaora

Какая же ты прекрасная <br/>bastirod27

Ты словно золотая богиня jade.rae.williams

О мой бог, выходи за меня! asa.murphy

Фото © Instagram / ritaora