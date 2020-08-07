Рита Ора поделилась важной новостью, но все смотрели на бикини, которое держалось на честном слове

Популярная 29-летняя певица Рита Ора на днях вернулась в свой загородный дом недалеко от Лондона, где продолжила работу над новым альбомом. Но нужно находить время и для отдыха, поэтому певица в который раз решила насладиться солнцем и подправить загар. А чтобы совместить приятное с полезным, в подписи к снимкам она намекнула, используя игру слов, что это её последний перерыв перед выходом нового хита.
Однако худшего способа сообщить новости исполнительница придумать просто не могла. Специально для фото она подобрала крошечный купальник, который едва справлялся с возложенной на него задачей. А его цвет и вовсе смутил фанатов, которые не сразу его заметили. К золотому бикини эффектная блондинка добавила множество золотых украшений, которые идеально подошли к её загорелой коже. Такой продуманный образ оценили и подписчики звезды в "Инстаграме".
Какая же ты прекрасная
Ты словно золотая богиня
О мой бог, выходи за меня!
Но всё же среди поклонников певицы оказались и довольно стойкие ребята. Они обратили внимание на намёк о новом хите и засыпали её вопросами. Ведь фанаты Риты уже два с половиной года ждут от неё новую пластинку. Хотя они не слишком-то выражают недовольство — певица выпустила всего два альбома, но оба стали невероятно популярными. А сейчас звезда обещала что-то оригинальное и непохожее на её предыдущие проекты.