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Рита Ора поделилась важной новостью, но все смотрели на бикини, которое держалось на честном слове

Чтобы ещё сильнее отвлечь подписчиков, певица выбрала такой цвет купальника, который почти слился с её кожей.

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Фото © Instagram / ritaora

Популярная 29-летняя певица Рита Ора на днях вернулась в свой загородный дом недалеко от Лондона, где продолжила работу над новым альбомом. Но нужно находить время и для отдыха, поэтому певица в который раз решила насладиться солнцем и подправить загар. А чтобы совместить приятное с полезным, в подписи к снимкам она намекнула, используя игру слов, что это её последний перерыв перед выходом нового хита.

Фото © Instagram / ritaora

Однако худшего способа сообщить новости исполнительница придумать просто не могла. Специально для фото она подобрала крошечный купальник, который едва справлялся с возложенной на него задачей. А его цвет и вовсе смутил фанатов, которые не сразу его заметили. К золотому бикини эффектная блондинка добавила множество золотых украшений, которые идеально подошли к её загорелой коже. Такой продуманный образ оценили и подписчики звезды в "Инстаграме".

Фото © Instagram / ritaora

Какая же ты прекрасная

<br/>bastirod27

Ты словно золотая богиня

jade.rae.williams

О мой бог, выходи за меня!

asa.murphy

Фото © Instagram / ritaora

Но всё же среди поклонников певицы оказались и довольно стойкие ребята. Они обратили внимание на намёк о новом хите и засыпали её вопросами. Ведь фанаты Риты уже два с половиной года ждут от неё новую пластинку. Хотя они не слишком-то выражают недовольство — певица выпустила всего два альбома, но оба стали невероятно популярными. А сейчас звезда обещала что-то оригинальное и непохожее на её предыдущие проекты.

Рита Ора привела своих поклонников в недоумение, надев резинку для волос вместо купальника

Как и многие, популярная певица сразу рванула в отпуск, стоило властям завершить карантин.

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