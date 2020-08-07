Неспящие в Москве. Аналитики рассказали, жители каких столичных районов чаще других нуждались в "кофеиновом допинге"

Жители Западного и Северо-Западного округов Москвы больше других нуждались в прошедшие два месяца в кофе и энергетиках, сообщили Лайфу в пресс-службе сервиса экспресс-доставки "Самокат". Специалисты проанализировали более 150 тысяч заказов и сформировали рейтинг районов, где люди чаще всего покупали эти продукты.

Аналитики присваивали столичным территориям баллы на основании сравнения данных о продажах кофе и энергетиков с количеством продаж в районе с наибольшим спросом за период июнь — июль 2020 года. Так, самыми "невысыпающимися" районами, где эти продукты были наиболее востребованы, оказались Фили-Давыдково (10 баллов из 10), Митино (9,8 балла) и Чертаново Южное (9,7 балла). В пятёрку лидеров также вошли Можайский район (9,5 балла) и Южное Бутово (9 баллов).

А у жителей Новокосино, Люблино и Даниловского районов со сном и пробуждением, вероятно, всё в порядке. Они получили менее одного балла в рейтинге.

Специалисты также отмечают, что больше всего кофе и энергетики покупали ранним утром и вечером. Вместе с этими товарами в корзине часто оказывались бананы, круассаны, хлеб и лапша быстрого приготовления. При этом москвичи на 12% меньше покупали кофе, чем жители Санкт-Петербурга.