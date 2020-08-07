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В Москве загорелась крыша здания ГИБДД — видео

Всех сотрудников эвакуировали до приезда работников экстренных служб.

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Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

На Кременчугской улице в Западном административном округе Москвы загорелась крыша здания ГИБДД. На месте возгорания работают оперативные службы.

По словам источника Лайфа, все сотрудники были эвакуированы из здания до приезда спасателей.

Лайф публикует видео с места пожара в московской многоэтажке, снятое с коптера

Всего из здания было эвакуировано не менее 120 человек, в том числе жилец, находившийся на карантине из-за коронавируса.

Накануне в Москве вспыхнул крупный пожар в строящемся жилом комплексе. Столб густого чёрного дыма, протянувшийся в небе, был виден на сотни метров. Как выяснилось, открытого горения не было.

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