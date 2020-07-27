Супруги отдают роскошный особняк стоимостью 85 млн за билет по цене чашки кофе

Когда супруги Васс из Ланкашира, Великобритания, купили этот дом 18 лет назад, он разваливался буквально на глазах. Гай и Джули затеяли огромный ремонт, который больше походил на строительство, и за полгода им удалось справиться. Пара не хотела, чтобы дом потерял свою атмосферу, поэтому старалась использовать уже имеющиеся материалы, а кое-что даже реставрировать, например мраморные камины, пишет The Metro.

Фото © Facebook / Winacountryhall.com

Но вот дети Гая и Джули выросли и разъехались, а самим супругам, разменявшим седьмой десяток, стало трудно управляться с домом. Поэтому они решили устроить лотерею и продать дом стоимостью 85 млн рублей за билет, который обойдётся покупателю в 230 рублей. Среди соискателей победитель определится случайным образом, но он получит в подарок лофт недалеко от дома.

Фото © Facebook / Winacountryhall.com

Сам дом имеет три огромные спальни со встроенными ванными комнатами, санузел, гостиную, кухню и столовую, которые переделали из комнаты дворецкого. Во всех помещениях полно света и пространства, а старинный паркет и мебель добавляют особняку уюта. Супруги отметили, что 18 млн от стоимости дома они отдадут на благотворительность местной системе здравоохранения, а также хосписам. Гай давно хотел сделать нечто подобное — с тех пор как его мать умерла от рака, когда ему было всего 16 лет.

Фото © Facebook / Winacountryhall.com