Глава российских наблюдателей не поедет на выборы в Белоруссию из-за коронавируса

Ему не успели найти замену.

Казбек Тайсаев, который является заместителем председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, отменил поездку в Белоруссию, так как у него обнаружили положительную реакцию на коронавирус.

— У меня выявлен положительный результат на коронавирус, причём уже в третий раз, и я в связи с этим не поехал в Белоруссию, — цитирует его слова "Интерфакс".

Тайсаев должен был стать главой группы российских наблюдателей на президентских выборах в Белоруссии. В составе делегации: Павел Шперов из ЛДПР, Артём Туров, представляющий "Единую Россию, и Сергей Крючек из "Справедливой России".

Со ссылкой на источник в Комитете ГД по делам СНГ издание сообщило, что перед поездкой в Минск всех участников группы проверили на коронавирус, но замену Тайсаеву найти не успели.