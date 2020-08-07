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Регион
Опубликовано 7 августа 2020, 13:36
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Глава российских наблюдателей не поедет на выборы в Белоруссию из-за коронавируса

Фото © Шалгин Александр / ТАСС

Фото © Шалгин Александр / ТАСС

Ему не успели найти замену.

Казбек Тайсаев, который является заместителем председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, отменил поездку в Белоруссию, так как у него обнаружили положительную реакцию на коронавирус.

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Лукашенко заявил, что ему подкинули коронавирус. А вот когда — неизвестно

У меня выявлен положительный результат на коронавирус, причём уже в третий раз, и я в связи с этим не поехал в Белоруссию, — цитирует его слова "Интерфакс".

Тайсаев должен был стать главой группы российских наблюдателей на президентских выборах в Белоруссии. В составе делегации: Павел Шперов из ЛДПР, Артём Туров, представляющий "Единую Россию, и Сергей Крючек из "Справедливой России".

Со ссылкой на источник в Комитете ГД по делам СНГ издание сообщило, что перед поездкой в Минск всех участников группы проверили на коронавирус, но замену Тайсаеву найти не успели.

Выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. В них примут участие пятеро кандидатов.

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Алексей Дёмин
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