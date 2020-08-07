Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава российских наблюдателей не поедет на выборы в Белоруссию из-за коронавируса

Ему не успели найти замену.

57
Post cover

Фото © Шалгин Александр / ТАСС

Казбек Тайсаев, который является заместителем председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, отменил поездку в Белоруссию, так как у него обнаружили положительную реакцию на коронавирус.

Лукашенко заявил, что ему подкинули коронавирус. А вот когда — неизвестно

Белорусский лидер рассказал, что долгое время и не подозревал о своей болезни.

У меня выявлен положительный результат на коронавирус, причём уже в третий раз, и я в связи с этим не поехал в Белоруссию, — цитирует его слова "Интерфакс".

Тайсаев должен был стать главой группы российских наблюдателей на президентских выборах в Белоруссии. В составе делегации: Павел Шперов из ЛДПР, Артём Туров, представляющий "Единую Россию, и Сергей Крючек из "Справедливой России".

Со ссылкой на источник в Комитете ГД по делам СНГ издание сообщило, что перед поездкой в Минск всех участников группы проверили на коронавирус, но замену Тайсаеву найти не успели.

Выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. В них примут участие пятеро кандидатов.

Выбор редакции

Loading...