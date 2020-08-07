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СКР завершил расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках

С материалами должны ознакомиться обе стороны — как потерпевшая, так и сторона защиты.

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Экс-начальник отделения УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Игорь Ляховец. Фото © Дмитрий Серебряков / ТАСС

Следственный комитет России завершил расследование в отношении пяти бывших полицейских, которые, по данным ведомства, подбросили наркотики журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову летом 2019 года.

Нас официально уведомили об окончании следственных действий, — сообщил РИА "Новости" адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы бывшего начальника отделения УВД по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Игоря Ляховца.

Ознакомиться с материалами дела должны потерпевшая сторона и сторона защиты, после чего его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Голунов подал иск на 5 миллионов рублей к пятерым задержавшим его полицейским

В случае удовлетворения иска деньги журналист пожертвует на благотворительность.

По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Виновными себя признают Коновалов — в том, что подбросил наркотики, — и Уметбаев — в применении к Голунову физической силы. В следственном изоляторе находятся все, кроме Коновалова, который дал показания на коллег.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование остановили.

В январе суд арестовал фигурантов дела Голунова — бывших полицейских. По информации следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.

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