"Преступлению наказание". У потерпевшей стороны в ДТП с Ефремовым тоже появилась группа поддержки

Видео © LIFE
В Москве у здания суда, где проходят заседания по делу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, помимо группы поддержки актёра, появились также люди, выступающие на стороне потерпевших в этом деле.
— На данных заседаниях мы видим, что есть группа поддержки обвиняемого, а вот у защиты мы не наблюдаем. Я считаю, что это несправедливо. И у Добровинского, и у потерпевших должна быть некая общественная поддержка, которую я и оказываю, — рассказал журналистам мужчина, вышедший к суду с плакатом.
"Захаров жив!" Фанатки Ефремова выдали новые "сенсации" о смертельном ДТППоклонницы творчества актёра уверены, что их кумира накачали наркотиками.
На полотне с надписью "Преступлению наказание" расположены фотографии погибшего в аварии Сергея Захарова, а также Михаила Ефремова, в том числе с места событий.
Мужчина также отметил, что пристальное внимание к актёру приковано по совокупности факторов, включая профессиональную деятельность, срывы спектаклей и дебоширство в аэропортах и самолётах.
Однако собравшиеся у здания суда поклонницы Ефремова не согласятся с такими доводами. Они уверены, что актёр не виновен в смертельном ДТП. Версии звучат различные, начиная с того, что авария была подстроена спецслужбами, и заканчивая тем, что джипом артиста управляли из космоса через 5G. А сегодня одна из фанаток Ефремова заявила, что он не мог совершить преступление, так как никогда не пил за рулём и не получал штрафы за вождение в нетрезвом виде.
"Это мистер Хайд". Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра видео с места ДТПАртист был сильно пьян и с трудом выполнял даже элементарные просьбы полицейских.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Расследование дела завершено. В ходе первого слушания Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит.