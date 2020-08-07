"Преступлению наказание". У потерпевшей стороны в ДТП с Ефремовым тоже появилась группа поддержки

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В Москве у здания суда, где проходят заседания по делу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, помимо группы поддержки актёра, появились также люди, выступающие на стороне потерпевших в этом деле.

— На данных заседаниях мы видим, что есть группа поддержки обвиняемого, а вот у защиты мы не наблюдаем. Я считаю, что это несправедливо. И у Добровинского, и у потерпевших должна быть некая общественная поддержка, которую я и оказываю, — рассказал журналистам мужчина, вышедший к суду с плакатом.

На полотне с надписью "Преступлению наказание" расположены фотографии погибшего в аварии Сергея Захарова, а также Михаила Ефремова, в том числе с места событий.

Мужчина также отметил, что пристальное внимание к актёру приковано по совокупности факторов, включая профессиональную деятельность, срывы спектаклей и дебоширство в аэропортах и самолётах.

Однако собравшиеся у здания суда поклонницы Ефремова не согласятся с такими доводами. Они уверены, что актёр не виновен в смертельном ДТП. Версии звучат различные, начиная с того, что авария была подстроена спецслужбами, и заканчивая тем, что джипом артиста управляли из космоса через 5G. А сегодня одна из фанаток Ефремова заявила, что он не мог совершить преступление, так как никогда не пил за рулём и не получал штрафы за вождение в нетрезвом виде.