Большой театр откроют для зрителей 6 сентября

Большой театр после вынужденного длительного перерыва вновь распахнёт свои двери для зрителей 6 сентября. На Исторической сцене покажут спектакль "Дон Карлос", сообщила пресс-служба.

Главные партии в постановке исполнят Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов. Первый балетный спектакль в Москве пройдёт 12 сентября. Показ "Дон Кихота" Людовика Минкуса в хореографической редакции Алексея Фадеечева будет благотворительным для врачей.

Продажу билетов планируют начать 15 августа. В 245-м сезоне коллектив Большого театра намерен представить семь оперных и три балетные премьеры, провести фестивали и концерты в филармонии, побывать на гастролях в Европе и Аргентине. На сценах театра планируется принять международный конкурс балета Юрия Григоровича.