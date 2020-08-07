Большой театр откроют для зрителей 6 сентября

Большой театр после вынужденного длительного перерыва вновь распахнёт свои двери для зрителей 6 сентября. На Исторической сцене покажут спектакль "Дон Карлос", сообщила пресс-служба.
Главные партии в постановке исполнят Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов. Первый балетный спектакль в Москве пройдёт 12 сентября. Показ "Дон Кихота" Людовика Минкуса в хореографической редакции Алексея Фадеечева будет благотворительным для врачей.
Продажу билетов планируют начать 15 августа. В 245-м сезоне коллектив Большого театра намерен представить семь оперных и три балетные премьеры, провести фестивали и концерты в филармонии, побывать на гастролях в Европе и Аргентине. На сценах театра планируется принять международный конкурс балета Юрия Григоровича.
Большой театр отменил гастроли во Франции из-за коронавирусаЭто связано с запретом в стране массовых мероприятий.
Напомним, в Москве и области работу кинотеатров, театров, выставочных и концертных залов было разрешено возобновить с 1 августа. Она была приостановлена в марте в связи с ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса.