В Магнитогорске с пенсионерки "сняли порчу" за два миллиона рублей

В Магнитогорске 70-летняя женщина отдала двум женщинам на улице, обещавшим снять с неё порчу, все свои сбережения. Мошенницы скрылись вместе с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

— На улице к ней подошли две неизвестные женщины и поинтересовались состоянием здоровья. Чтобы его улучшить, предложили провести обряд снятия порчи. Для того чтобы он прошёл успешно, незнакомкам потребовалась вся имеющаяся наличность, — говорится в сообщении.

Когда пожилая женщина пришла забирать деньги, мошенницы не пришли на встречу. По данным РИА "Новости", пенсионерка отдала им более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленниц разыскивает полиция.