В Магнитогорске с пенсионерки "сняли порчу" за два миллиона рублей

В Магнитогорске 70-летняя женщина отдала двум женщинам на улице, обещавшим снять с неё порчу, все свои сбережения. Мошенницы скрылись вместе с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.
— На улице к ней подошли две неизвестные женщины и поинтересовались состоянием здоровья. Чтобы его улучшить, предложили провести обряд снятия порчи. Для того чтобы он прошёл успешно, незнакомкам потребовалась вся имеющаяся наличность, — говорится в сообщении.
Обещала снять порчу с семьи. В Москве "ведьма" выманила у девочки почти 10 млн рублейМать подростка владеет салоном красоты, клиентами которого являются многие российские звёзды.
Когда пожилая женщина пришла забирать деньги, мошенницы не пришли на встречу. По данным РИА "Новости", пенсионерка отдала им более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленниц разыскивает полиция.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про жительницу Германии, которая отдала мошенникам из Москвы 54 тысячи евро за снятие "порчи". Женщина по телевизору увидела передачу и связалась с её создателями. Те убедили женщину, что на неё наложена "порча", которую необходимо срочно убрать. Они перестали выходить на связь после получения денег.