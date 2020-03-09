Большой театр отменил гастроли во Франции из-за коронавируса

Гастроли Большого театра во Франции отменены. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

По его словам, это случилось после введения во Франции запрета массовых мероприятий с количеством участников более одной тысячи человек, о котором Лайф сообщал ранее.

— Всё закрыто. Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия, предполагающие участие свыше тысячи человек, отменены. В том числе и гастроли Большого театра. Все участники планировавшихся выступлений во Франции были вовремя оповещены, — приводятся слова Урина в инстаграме театра.

Гастроли, ставшие традиционными весной, должны были проходить с 10 по 15 марта в Тулузе и Париже.

Ранее стало известно, что коронавирус был обнаружен у министра культуры Франции.