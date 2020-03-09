Министр культуры Франции заразился коронавирусом

Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом, его тест сегодня показал положительный результат, сообщает издание Sud Ouest.

Ристер прошёл проверку после появления симптомов, в настоящее время он находится на карантине в своём доме. Ранее министр принимал участие в Национальной ассамблее, где потом подтвердились случаи присутствия заражённых CoViD-2019. После этого он принял решение не участвовать в публичных мероприятиях.

В правительстве отметили, что "правила для министров такие же, как и для всех французов", поэтому главе Минкультуры предписывается соблюдать самоизоляцию во избежание распространения инфекции.

В понедельник, 9 марта, коронавирус стал причиной ещё четырёх смертей во Франции, в результате чего общее число погибших достигло 25 на 1412 подтверждённых случаев.

Напомним, ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки увеличилось в полтора раза. Также из-за вспышки заболевания были запрещены массовые мероприятия. Президент Эмманюэль Макрон уверен, что CoViD-2019 на территории страны будет только распространяться и вскоре вспышка перерастёт в эпидемию.