О скорой смерти девочки в Среднеуральском монастыре в прокуратуре знали заранее

Прокурор Верхней Пышмы в Свердловской области заранее знал о том, что в Среднеуральском женском монастыре, захваченном скандальным схиигуменом Сергием, находится 15-летняя девочка, которая скоро может умереть от онкологического заболевания. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на уполномоченную по правам человека в регионе Татьяну Мерзлякову.

— Прокуратура знала об этой девочке ещё неделю назад и контактировала с её родителями. Сложно говорить о детях, которые погибают от онкологии, но такое, к сожалению, происходит. Родители предпочли, чтобы девочка ушла с молитвой, — рассказала омбудсмен.

Мерзлякова также пояснила, что прокурорская проверка, в ходе которой и стало известно о больной раком девочке, в монастыре началась после выхода фильма Ксении Собчак об обители, в котором прозвучали обвинения в насилии над детьми.

Напомним, накануне стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре умерла одна из воспитанниц — 15-летняя девочка, у которой было тяжёлое заболевание и которая ранее находилась в хосписе.