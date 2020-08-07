О скорой смерти девочки в Среднеуральском монастыре в прокуратуре знали заранее

Прокурор Верхней Пышмы в Свердловской области заранее знал о том, что в Среднеуральском женском монастыре, захваченном скандальным схиигуменом Сергием, находится 15-летняя девочка, которая скоро может умереть от онкологического заболевания. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на уполномоченную по правам человека в регионе Татьяну Мерзлякову.
— Прокуратура знала об этой девочке ещё неделю назад и контактировала с её родителями. Сложно говорить о детях, которые погибают от онкологии, но такое, к сожалению, происходит. Родители предпочли, чтобы девочка ушла с молитвой, — рассказала омбудсмен.
У режиссёра фильма Собчак диагностировали перелом после потасовки в монастыре на УралеРанее потерпевшие заявили, что уже написали заявления в полицию.
Мерзлякова также пояснила, что прокурорская проверка, в ходе которой и стало известно о больной раком девочке, в монастыре началась после выхода фильма Ксении Собчак об обители, в котором прозвучали обвинения в насилии над детьми.
Напомним, накануне стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре умерла одна из воспитанниц — 15-летняя девочка, у которой было тяжёлое заболевание и которая ранее находилась в хосписе.
"У нас не больница". Схиигумен Сергий высказался о смерти 15-летней воспитанницы Среднеуральского монастыряРанее председатель СКР Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах её гибели.
Проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он стал отрицать коронавирус, критиковать тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывать людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении и лишили сана. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.