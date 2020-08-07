Подрывает доверие бизнеса к США. В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компании

Указ об "угрозе" социальной сети TikTok, подписанный американским лидером Дональдом Трампом, отрицательно влияет на восприятие Соединённых Штатов инвесторами во всём мире. Об этом сказано в заявлении, размещённом на сайте компании.

— Этот исполнительный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий, — отмечается в сообщении.

В TikTok указали, что при издании указа не была соблюдена надлежащая правовая процедура. Представители компании подчеркнули, что контент в соцсети никогда не подвергался цензуре, а с правительством КНР никогда не делились пользовательскими данными.