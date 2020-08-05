Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за угроз США запретить TikTok

Основатель Telegram Павел Дуров увидел в требованиях американских властей к соцсети TikTok угрозу глобальному Интернету. Программист полагает, что США своими действиями могут узаконить в мире тактику вымогательства, которая ранее применялась только авторитарными режимами.

Он напомнил, что Китай запрещает на своей территории практически все социальные медиа-приложения с иностранной пропиской. Аналогичные претензии США к китайскому сервису, по мнению Дурова, могли быть справедливыми, если бы не одно но: американские власти требуют продать часть сервиса TikTok игрокам в США.

Миллиардер отметил, что Штаты "десятилетиями воспринимались как защитник свободной торговли и свободы слова", но, когда "Китай начал заменять их на позиции основного бенифициара" на мировом рынке, США стали относиться к этим ценностям "с меньшим энтузиазмом". Дуров опасается, что действия Вашингтона могут закончиться плачевно для глобальной Сети. Уже сейчас ряд стран используют ситуацию с TikTok для оправдания своих попыток "урвать для себя" кусок Интернета, считает он. Программист также гордится тем, что Telegram всегда отклонял предложения о продаже, несмотря на угрозы заблокировать мессенджер в разных странах.

— Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца 2011 года: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаём Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией, — заключил миллиардер.