Новый разлив нефтяной смеси произошёл в Норильске

Очередной разлив нефтяной смеси произошёл в Норильске во время ликвидации последствий ЧС, сообщают РИА Новости.

— Рукав при включении насоса забыли закрыть, и поступило определенное количество водно-топливной смеси на рельеф местности, и соответственно, попало в реку Амбарная, — цитирует агенство пресс-службу Росприроднадзора.

В ведомстве отметили, что объём разлитого составляет один кубометр. Ожидается, что сотрудники Росприроднадзора приедут на место происшествия в субботу после заседания оперативного штаба.

Ранее, Норильский городской суд изменил на домашний арест меру пресечения двум из четырёх фигурантов дела о разливе дизельного топлива на местной ТЭЦ-3.