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Новый разлив нефтяной смеси произошёл в Норильске

В реку Амбарная попал один кубометр топлива.

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Фото © Кухмарь Кирилл / ТАСС

Очередной разлив нефтяной смеси произошёл в Норильске во время ликвидации последствий ЧС, сообщают РИА Новости.

— Рукав при включении насоса забыли закрыть, и поступило определенное количество водно-топливной смеси на рельеф местности, и соответственно, попало в реку Амбарная, — цитирует агенство пресс-службу Росприроднадзора.

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Такие выводы удалось сделать на основе радарных снимков смещения грунта рядом с ёмкостями с дизельным топливом.

В ведомстве отметили, что объём разлитого составляет один кубометр. Ожидается, что сотрудники Росприроднадзора приедут на место происшествия в субботу после заседания оперативного штаба.

Ранее, Норильский городской суд изменил на домашний арест меру пресечения двум из четырёх фигурантов дела о разливе дизельного топлива на местной ТЭЦ-3.

Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю", произошёл разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

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