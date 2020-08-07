Новый разлив нефтяной смеси произошёл в Норильске

Очередной разлив нефтяной смеси произошёл в Норильске во время ликвидации последствий ЧС, сообщают РИА Новости.
— Рукав при включении насоса забыли закрыть, и поступило определенное количество водно-топливной смеси на рельеф местности, и соответственно, попало в реку Амбарная, — цитирует агенство пресс-службу Росприроднадзора.
Учёные прогнозируют новые аварии в районе ТЭЦ-3 в НорильскеТакие выводы удалось сделать на основе радарных снимков смещения грунта рядом с ёмкостями с дизельным топливом.
В ведомстве отметили, что объём разлитого составляет один кубометр. Ожидается, что сотрудники Росприроднадзора приедут на место происшествия в субботу после заседания оперативного штаба.
Ранее, Норильский городской суд изменил на домашний арест меру пресечения двум из четырёх фигурантов дела о разливе дизельного топлива на местной ТЭЦ-3.
Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю", произошёл разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.