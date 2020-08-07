В Москве из квартиры 23-летнего преподавателя ВШЭ украли более 6 миллионов рублей

В Москве в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая работает преподавателем в Международном институте экономики и финансов НИУ ВШЭ, и сообщила, что из её квартиры украли деньги и ювелирные украшения. Об этом Лайфу сообщил источник.

Злоумышленники взломали сейф и вынесли 69 650 евро (около 6,048 миллиона рублей), 2 тысячи болгарских левов (почти 89 тысяч рублей) и драгоценности. Общая сумма материального ущерба составила 6 321 908 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи.

Отмечается, что в квартире девушка проживает с родителями и несовершеннолетними братом и сестрой, а ключи также имели три няни, которые работали в семье в разное время, но конфликтов с ними не было, о крупной сумме денег никто из них не знал.

Девушка в момент происшествия была на празднике у подруги, а её мама с детьми с весны живёт на даче. Накопленные семьёй с 2014 года средства должны были пойти на учёбу в Швейцарии.