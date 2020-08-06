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"Природа наносит ответный удар!" В Германии дикий кабан украл ноутбук у отдыхающего нудиста

Пострадавший погнался за лесным хулиганом в чём мать родила, а после долго смеялся.

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Фото © Facebook / Adele Landauer

В Германии на пляже произошёл курьёзный случай: дикий кабан с поросятами украл сумку у отдыхающего мужчины, тот погнался за обидчиком голышом и попал на фото. Инцидент произошёл в Берлине на озере Тойфельзее.

Фото © Facebook / Adele Landauer

Кадры опубликовала в "Фейсбуке" местная жительница Адэль Ландауэр. Она отметила, что показала фото пострадавшему от хулиганства животных, тот долго смеялся, а потом разрешил обнародовать их.

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Ролик с хрюшкой стал вирусным. Однако журналист, который приглянулся животному, не стал переживать и сам посмеялся над собой в "Твиттере".

Природа наносит ответный удар! Охота на кабана на Тойфельзее! — написала женщина.

По её словам, в жёлтой сумке, которую стащил кабан, был ноутбук, именно поэтому мужчина и погнался за воришкой "в костюме Адама". Стоит отметить, что владельцу в итоге удалось отобрать своё имущество.

Ранее в Германии детсадовцы нашли сумку с марихуаной в лесу.

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