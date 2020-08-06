"Природа наносит ответный удар!" В Германии дикий кабан украл ноутбук у отдыхающего нудиста

В Германии на пляже произошёл курьёзный случай: дикий кабан с поросятами украл сумку у отдыхающего мужчины, тот погнался за обидчиком голышом и попал на фото. Инцидент произошёл в Берлине на озере Тойфельзее.
Фото © Facebook / Adele Landauer
Кадры опубликовала в "Фейсбуке" местная жительница Адэль Ландауэр. Она отметила, что показала фото пострадавшему от хулиганства животных, тот долго смеялся, а потом разрешил обнародовать их.
Огромная свинья напала на репортёра в прямом эфире, рассмешив всех — видеоРолик с хрюшкой стал вирусным. Однако журналист, который приглянулся животному, не стал переживать и сам посмеялся над собой в "Твиттере".
— Природа наносит ответный удар! Охота на кабана на Тойфельзее! — написала женщина.
По её словам, в жёлтой сумке, которую стащил кабан, был ноутбук, именно поэтому мужчина и погнался за воришкой "в костюме Адама". Стоит отметить, что владельцу в итоге удалось отобрать своё имущество.
Ранее в Германии детсадовцы нашли сумку с марихуаной в лесу.