Вор украл велосипед, но оставил такое смешное письмо, что ему можно всё простить

Британец опубликовал фотографию, которая быстро стала вирусной. На снимке — послание, которое он нашёл на месте, где недавно оставил свой велосипед. Воришка аккуратно написал обращение на листе А4 и положил его в файлик так, чтобы владелец точно смог его прочитать. И если вы успели подумать, что это извинения, как бы не так.

Если ты ищешь серый велосипед, я украл его обратно, он был мой. Фотографии + серийный номер — в подтверждение. Удачи, неудачник! ХА-ХА, лузер Текст записки

Фото © Twitter / Caolanmcaree/status/1287327977257283584/photo/1

Автор записки был на сто процентов уверен, он совершает благое дело, лишь возвращает то, что по праву принадлежит ему. И, по всей видимости, он был в какой-то мере прав. В файле помимо сообщения лежали фотографии, доказывающие, что велосипед действительно украли. Такая смелость понравилась пользователям сети.

Это карма, черт возьми! Julius Marcus

Правосудие! Peter Mannion

Гиф © Giphy

Однако среди комментаторов были и те, кто воришку совсем не поддержал. По их мнению, ещё нужно выяснить, кто в этой истории настоящий злодей. Вполне могло оказаться, что новый владелец велосипеда просто купил его у вора. Какой адекватный преступник будет кататься на краденом по тому же городу, зная, что может в любой момент встретить хозяина, пишет Mirror.