Пробежала чёрная кошка. DAVA и Бузова поругались из-за Киркорова

Ольга Бузова и её парень Давид Манукян, более известный как DAVA, недавно поругались, да так, что на некоторое время перестали публиковать в соцсетях совместные фото, сообщает издание Super в своём телеграме.

— Причиной ссоры стала конкуренция в певческой карьере. Сейчас DAVA активно записывает фиты с различными артистами. <...> Однако блогер успел договориться с Киркоровым на полноценный коллаб, — пишет издание.

Отмечается, что артисты после записи песни "Зайка моя" решили снять клип на композицию "Ролекс". Данный факт не остался без внимания Ольги Бузовой, которая давно мечтала спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым. Однако Манукян опередил её.

Впрочем, всё закончилось хорошо, и вскоре возлюбленные помирились. А клип Манукяна и Киркорова ждёт своего выхода.