Пробежала чёрная кошка. DAVA и Бузова поругались из-за Киркорова

Ольга Бузова и её парень Давид Манукян, более известный как DAVA, недавно поругались, да так, что на некоторое время перестали публиковать в соцсетях совместные фото, сообщает издание Super в своём телеграме.
— Причиной ссоры стала конкуренция в певческой карьере. Сейчас DAVA активно записывает фиты с различными артистами. <...> Однако блогер успел договориться с Киркоровым на полноценный коллаб, — пишет издание.
"Ничтожная копия". Бойфренд Бузовой выпустил новый альбом, и даже фанаты сочли это полным проваломКроме того, Даву обвинили в том, что он подражает Моргенштерну, отчего выглядит ещё хуже.
Отмечается, что артисты после записи песни "Зайка моя" решили снять клип на композицию "Ролекс". Данный факт не остался без внимания Ольги Бузовой, которая давно мечтала спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым. Однако Манукян опередил её.
Впрочем, всё закончилось хорошо, и вскоре возлюбленные помирились. А клип Манукяна и Киркорова ждёт своего выхода.
Ранее стало известно, что Ольга Бузова станет новой участницей шоу "Ледниковый период", которое вернётся на экраны Первого канала в конце сентября.