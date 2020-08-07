В Ленобласти открыли реконструированный участок федеральной трассы до границы с Белоруссией

Видео © Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

В Ленинградской области состоялось открытие участка федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией, на котором велись работы по расширению. В церемонии приняли участие губернатор региона Александр Дрозденко и глава Минтранса России Евгений Дитрих.

Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области 1 / 3

Отмечается, что благодаря расширению 23-километрового участка удалось повысить безопасность движения на федеральной дороге, улучшить транспортную доступность Гатчины и существенно увеличить скорость грузового и пассажирского транспорта до Санкт-Петербурга.

— Стало хорошей традицией каждые три месяца запускать новые участки федеральных трасс в нашем регионе. Для нас принципиально важно, что продолжают выполняться все договорённости касательно создания на территории области безопасных и скоростных магистралей, — подчеркнул в своей речи Дрозденко.

Дитрих, в свою очередь, отметил, что федеральные трассы, расположенные в Ленинградской области, являются лучшими в России.

На реконструированном объекте поставлены складывающиеся опоры освещения, которые позволяют без ограничения движения на трассе выполнять обслуживающие работы. А покрытие из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси с усиленным каменным каркасом максимально устойчиво к образованию колеи.

По вновь открытому участку теперь могут проезжать более 100 тысяч машин в сутки.