Британка 10 лет могла есть только чипсы и хлеб, пока её не спас гипноз

Жительница Великобритании более десяти лет провела на вынужденной диете из чипсов и хлеба из-за расстройства пищевого поведения, поскольку любая другая еда вызывала у неё только отвращение и даже панические атаки. Спас девушку один сеанс гипнотерапии, и теперь она ни в чём себе не отказывает. Об этом сообщает ComicSands.
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Как рассказала журналистам её мама, ещё в трёхлетнем возрасте у Иззи Коул начали проявляться странности по отношению к еде: она отказывалась от того, что ей приготовили, и даже могла закатить истерику, если её пытались этим накормить. Со временем ситуация усугублялась, и вскоре девочку начинало уже тошнить при виде, например, сосисок.
— Это было похоже на фобию. Большая часть еды вызывала у меня чувство слабости, и даже мысль о том, чтобы попробовать её, заставляла меня задыхаться. Стало так плохо, что я ела булочки и картофельные чипсы практически на каждый приём пищи, — описывает свои чувства сама девушка.
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С таким диагнозом мама с дочкой посетили не одного врача, однако каждый новый специалист лишь разводил руками и говорил, что ребёнок, скорее всего, слишком привередливый в еде, не более того. При этом её гастрономические привычки начали сказываться и на личной жизни, например, было сложно общаться с остальными школьниками в столовой, девочка стала отдаляться от них.
Ситуация изменилась благодаря стечению обстоятельств: однажды мама девочки случайно увидела рекламу гипнолога и клинического терапевта, специализирующегося на проблемах с едой. Решив, что терять уже нечего, они направились на приём. Спустя два часа, выйдя из кабинета, ребёнок съел свой первый бутерброд, а затем и ананас со слезами счастья на глазах.
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