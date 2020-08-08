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На теле девочки, погибшей в Среднеуральском монастыре, найдены травмы

Их происхождение будет установлено в ходе экспертизы.

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Фото © VK / Среднеуральский женский монастырь (паломники)

На теле 15-летней девочки, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, были найдены телесные повреждения. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн".

"У нас не больница". Схиигумен Сергий высказался о смерти 15-летней воспитанницы Среднеуральского монастыря

Ранее председатель СКР Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах её гибели.

По данным журналистов, в настоящий момент тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить, откуда взялись травмы. Также планируется выяснить правильность оказываемого ей лечения. При этом отмечается, что родители девочки пытаются отказаться от проведения вскрытия.

Напомним, 6 августа в Среднеуральском женском монастыре, захваченном скандальным схиигуменом Сергием, умерла одна из воспитанниц, у которой было диагностировано онкологическое заболевание, ранее она находилась в хосписе. Как позже выяснилось, местная прокуратура знала,что в монастыре находится ребёнок, который вскоре может умереть.

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