На теле девочки, погибшей в Среднеуральском монастыре, найдены травмы

На теле 15-летней девочки, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, были найдены телесные повреждения. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
"У нас не больница". Схиигумен Сергий высказался о смерти 15-летней воспитанницы Среднеуральского монастыряРанее председатель СКР Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах её гибели.
По данным журналистов, в настоящий момент тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить, откуда взялись травмы. Также планируется выяснить правильность оказываемого ей лечения. При этом отмечается, что родители девочки пытаются отказаться от проведения вскрытия.
Напомним, 6 августа в Среднеуральском женском монастыре, захваченном скандальным схиигуменом Сергием, умерла одна из воспитанниц, у которой было диагностировано онкологическое заболевание, ранее она находилась в хосписе. Как позже выяснилось, местная прокуратура знала,что в монастыре находится ребёнок, который вскоре может умереть.