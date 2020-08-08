На теле девочки, погибшей в Среднеуральском монастыре, найдены травмы

На теле 15-летней девочки, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, были найдены телесные повреждения. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн".

По данным журналистов, в настоящий момент тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить, откуда взялись травмы. Также планируется выяснить правильность оказываемого ей лечения. При этом отмечается, что родители девочки пытаются отказаться от проведения вскрытия.