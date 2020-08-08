Врачи выяснили, что сильная икота может быть симптомом коронавируса

Врачи из американского города Чикаго выяснили, что постоянная икота может являться одним из симптомов коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Такое наблюдение было сделано в ходе лечения 62-летнего пациента, который страдал сахарным диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца. Ещё в апреле он обратился к медикам с жалобами на сохраняющуюся в течение четырёх дней икоту, при этом каких-либо "типичных" симптомов коронавируса у него не наблюдалось.

— Насколько нам известно, это первый отчёт о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на CoViD-19, — говорится в публикации.

Отмечается, что врачи призвали коллег обращать более пристальное внимание на других пациентов с жалобами на икоту. Они также подчеркнули, что в последнее время коронавирусная инфекция даёт всё больше нетипичных симптомов — от головной боли и потери обоняния до выпадения волос.