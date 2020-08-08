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Врачи выяснили, что сильная икота может быть симптомом коронавируса

Отмечается, что в последнее время у инфекции появляется всё больше нетипичных проявлений.

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Фото © Pixabay

Врачи из американского города Чикаго выяснили, что постоянная икота может являться одним из симптомов коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

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Специалисты подчеркнули важность обследования у стоматолога во время диагностики CoViD-19.

Такое наблюдение было сделано в ходе лечения 62-летнего пациента, который страдал сахарным диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца. Ещё в апреле он обратился к медикам с жалобами на сохраняющуюся в течение четырёх дней икоту, при этом каких-либо "типичных" симптомов коронавируса у него не наблюдалось.

Насколько нам известно, это первый отчёт о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на CoViD-19, — говорится в публикации.

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Пока глубокое изучение нового проявления болезни невозможно из-за опасности заражения.

Отмечается, что врачи призвали коллег обращать более пристальное внимание на других пациентов с жалобами на икоту. Они также подчеркнули, что в последнее время коронавирусная инфекция даёт всё больше нетипичных симптомов — от головной боли и потери обоняния до выпадения волос.

Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли неизвестный прежде симптом коронавируса у молодых мужчин.

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