Есть свои плюсы. Врач рассказала о неожиданной пользе пива

Врач-диетолог Елена Соломатина уверяет, что пиво обладает целым набором полезных свойств. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, данный напиток улучшает обменные процессы в организме, благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а также способствует быстрому усвоению пищи.

— Речь идёт, конечно, о пиве, которое приготовлено из натуральных продуктов. В этом случае оно снижает напряжённость, в нём содержится эстроген — женский гормон. И дамы, потребляя его, могут пополнять его запасы, — подчеркнула Соломатина.

Однако врач отметила, что мужчинам не стоит злоупотреблять пивом, потому что это может привести к снижению уровня тестостерона.