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Есть свои плюсы. Врач рассказала о неожиданной пользе пива

Кроме того, специалист посоветовала при употреблении данного напитка есть полноценную пищу, а не закуски.

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Фото © Pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина уверяет, что пиво обладает целым набором полезных свойств. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, данный напиток улучшает обменные процессы в организме, благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а также способствует быстрому усвоению пищи.

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В списке стран, где подают такие блюда, — Германия, Франция и Дания.

Речь идёт, конечно, о пиве, которое приготовлено из натуральных продуктов. В этом случае оно снижает напряжённость, в нём содержится эстроген — женский гормон. И дамы, потребляя его, могут пополнять его запасы, — подчеркнула Соломатина.

Однако врач отметила, что мужчинам не стоит злоупотреблять пивом, потому что это может привести к снижению уровня тестостерона.

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Специалист посоветовал прежде всего пить в меру.

Кроме того, Соломатина заметила, что в сутки не следует пить более 300 мл этого напитка и не стоит это делать на голодный желудок. Врач также посоветовала при употреблении пива есть полноценную пищу, а не закуски.

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