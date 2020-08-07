Есть свои плюсы. Врач рассказала о неожиданной пользе пива

Врач-диетолог Елена Соломатина уверяет, что пиво обладает целым набором полезных свойств. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, данный напиток улучшает обменные процессы в организме, благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а также способствует быстрому усвоению пищи.
Не орешки и не вобла. "Роскачество" назвало лучшие закуски к пивуВ списке стран, где подают такие блюда, — Германия, Франция и Дания.
— Речь идёт, конечно, о пиве, которое приготовлено из натуральных продуктов. В этом случае оно снижает напряжённость, в нём содержится эстроген — женский гормон. И дамы, потребляя его, могут пополнять его запасы, — подчеркнула Соломатина.
Однако врач отметила, что мужчинам не стоит злоупотреблять пивом, потому что это может привести к снижению уровня тестостерона.
Нарколог объяснил, почему не стоит освежаться пивом в жаркий деньСпециалист посоветовал прежде всего пить в меру.
Кроме того, Соломатина заметила, что в сутки не следует пить более 300 мл этого напитка и не стоит это делать на голодный желудок. Врач также посоветовала при употреблении пива есть полноценную пищу, а не закуски.