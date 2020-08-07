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Число погибших в катастрофе "боинга" в Индии возросло до 20 человек

Всего на борту лайнера находилось 190 человек, среди которых десять детей.

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Число погибших в результате крушения лайнера Boeing 737 авиакомпании Air India Express при посадке в аэропорту Кожикоде увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает Hindustan Times.

По словам издания со ссылкой на официальных лиц, в числе жертв оказались оба пилота. Более 140 человек получили ранения, некоторые из них серьёзные.

Число жертв авиакатастрофы в Индии возросло до 14 человек

Ещё 123 пассажира пострадали при жёсткой посадке самолёта.

Напомним, 7 августа лайнер, следовавший из Дубая, совершил жёсткую посадку в аэропорту Кожикоде. На его борту находилось 190 человек, 10 из которых — дети. Самолёт выкатился за пределы ВПП, упал с обрыва и развалился на две части.

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