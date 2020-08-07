Число погибших в катастрофе "боинга" в Индии возросло до 20 человек

📍 Labores de rescate continúan junto a los retos del vuelo #IX1344 de Air #India Express, la aeronave que se partió en dos después de patinar sobre la pista con 191 pasajero, dejo 123 heridos y 17 fallecidos. ✈ 🇮🇳. pic.twitter.com/AcHFKLKuOu — 🦋 𝑺𝒐𝒓𝒚 𝑰𝒎𝒃𝒆𝒓𝒕 🦋 (@SoryImbert) August 7, 2020

Число погибших в результате крушения лайнера Boeing 737 авиакомпании Air India Express при посадке в аэропорту Кожикоде увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает Hindustan Times.

По словам издания со ссылкой на официальных лиц, в числе жертв оказались оба пилота. Более 140 человек получили ранения, некоторые из них серьёзные.