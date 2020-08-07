В Центральную Россию на следующей неделе придёт похолодание

Начиная с ближайшей среды, в регионах Центрального федерального округа ожидается понижение температуры воздуха до 15 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

— Температурный фон будет 15–20 градусов, а это сразу на 2,5–3 градуса ниже нормы, — приводит его слова агентство.

По словам Вильфанда, наиболее ощутимым похолодание будет в российской столице — максимальная температура воздуха в среду и четверг, по прогнозам, не превысит 15–18 градусов тепла. Он отмечает, что помимо прохладной температуры в ЦФО придут облачность и кратковременные дожди. В ближайшей перспективе потепления не ожидается.