В Центральную Россию на следующей неделе придёт похолодание

Начиная с ближайшей среды, в регионах Центрального федерального округа ожидается понижение температуры воздуха до 15 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.
В Гидрометцентре пообещали москвичам "комфортное похолодание" на выходныеСиноптики обещают, что в субботу осадков не будет, а вот в воскресенье может пройти небольшой дождь.
— Температурный фон будет 15–20 градусов, а это сразу на 2,5–3 градуса ниже нормы, — приводит его слова агентство.
По словам Вильфанда, наиболее ощутимым похолодание будет в российской столице — максимальная температура воздуха в среду и четверг, по прогнозам, не превысит 15–18 градусов тепла. Он отмечает, что помимо прохладной температуры в ЦФО придут облачность и кратковременные дожди. В ближайшей перспективе потепления не ожидается.
Ранее Лайф сообщал, что москвичей предупредили о резком похолодании и "противных осенних дождях" уже к середине следующей недели.