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В Дагестане украли девушку, чтобы она согласилась выйти замуж за одного из похитителей

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело.

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Фото © ТАСС / Жбанков Михаил

В Дагестане возбудили уголовное дело против трёх мужчин, которых подозревают в похищении девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 5 августа в Магарамкентском районе Дагестана подозреваемые отправились домой к 22-летней жительнице села Газардкам. Заранее договорившись, мужчины насильно усадили девушку в автомобиль и отвезли в Дербент.

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Почти сутки похитители удерживали потерпевшую в квартире. Отмечается, что всё это время они добивались от девушки согласия выйти замуж за одного из них.

Уже 6 августа сотрудники полиции задержали мужчин и освободили потерпевшую. Позже её передали родителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору". В данный момент проводятся следственные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

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