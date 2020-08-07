В Дагестане украли девушку, чтобы она согласилась выйти замуж за одного из похитителей

В Дагестане возбудили уголовное дело против трёх мужчин, которых подозревают в похищении девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 5 августа в Магарамкентском районе Дагестана подозреваемые отправились домой к 22-летней жительнице села Газардкам. Заранее договорившись, мужчины насильно усадили девушку в автомобиль и отвезли в Дербент.

Почти сутки похитители удерживали потерпевшую в квартире. Отмечается, что всё это время они добивались от девушки согласия выйти замуж за одного из них.

Уже 6 августа сотрудники полиции задержали мужчин и освободили потерпевшую. Позже её передали родителям.