Суверенный рейтинг России "показательно" сохранился на прежнем уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. Это, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, свидетельствует об устойчивости российской макроэкономической конструкции.
Аналитики составили рейтинг российских регионов по качеству жизни. Лидируют обе столицыДля анализа учитывалось десять показателей — от благосостояния населения до климата.
— Показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решение о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему, — приводит его слова ТАСС.
Он отмечает, что второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России от агентств "большой тройки" говорит о совпадении их позиций в оценке работы российского правительства. Силуанов также уверен, что снижение экономики РФ может оказаться не таким серьёзным, как в других странах, а восстановление пройдёт более динамично.
Ранее Лайф сообщал, что Минфин предложил сократить расходы на Крым и Дальний Восток.