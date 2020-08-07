Суверенный рейтинг России "показательно" сохранился на прежнем уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. Это, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, свидетельствует об устойчивости российской макроэкономической конструкции.

— Показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решение о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему, — приводит его слова ТАСС.

Он отмечает, что второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России от агентств "большой тройки" говорит о совпадении их позиций в оценке работы российского правительства. Силуанов также уверен, что снижение экономики РФ может оказаться не таким серьёзным, как в других странах, а восстановление пройдёт более динамично.