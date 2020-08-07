На Украине предложили "воевать с Россией" с помощью ядерных отходов

Украинский журналист Максим Кухар заявил, что Незалежная может разработать ракетные комплексы с ядерными отходами, чтобы использовать их в случае угрозы со стороны России или других стран. Об этом он сообщил в эфире канала UkrLife, запись была опубликована в "Ютубе".
Отмечается, что Кухар рассказал о нескольких способах, которые помогут украинцам защититься от противников, "если начнётся война". По мнению журналиста, к тому времени "ослабнет" контроль за вооружениями и Киев сможет ввести в строй около 500 старых советских ракет, которые укомплектует ядерными отходами.
— Это будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях. <…> У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов, — подчеркнул Кухар.
Глава МИД Украины рассказал, почему нельзя разрывать дипотношения с РоссиейПо его словам, с юридической точки зрения это была бы ошибка.
Он добавил, что шансы на реализацию данного сценария "растут изо дня в день".
Второй способ, как утверждает Кухар, подразумевает создание до десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. Он поведал, что Украина имеет это оружие, поэтому необходимо увеличивать его количество. По оценке журналиста, на это уйдёт несколько десятков миллиардов долларов.
— Никакая Россия на нас не нападёт, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века, — заявил Кухар.
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Третьим направлением в победе над потенциальным противником он назвал усиление армии страны, которое позволит Киеву "вести простую войну и отстаивать свои интересы": забрать свои земли и сдерживать врага на границе. Согласно четвёртому способу, Кухар призывает Украину присоединиться к различным международным коалициям против России.