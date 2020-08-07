На Украине предложили "воевать с Россией" с помощью ядерных отходов

Украинский журналист Максим Кухар заявил, что Незалежная может разработать ракетные комплексы с ядерными отходами, чтобы использовать их в случае угрозы со стороны России или других стран. Об этом он сообщил в эфире канала UkrLife, запись была опубликована в "Ютубе".

Отмечается, что Кухар рассказал о нескольких способах, которые помогут украинцам защититься от противников, "если начнётся война". По мнению журналиста, к тому времени "ослабнет" контроль за вооружениями и Киев сможет ввести в строй около 500 старых советских ракет, которые укомплектует ядерными отходами.

— Это будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях. <…> У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов, — подчеркнул Кухар.

Он добавил, что шансы на реализацию данного сценария "растут изо дня в день".

Второй способ, как утверждает Кухар, подразумевает создание до десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. Он поведал, что Украина имеет это оружие, поэтому необходимо увеличивать его количество. По оценке журналиста, на это уйдёт несколько десятков миллиардов долларов.

— Никакая Россия на нас не нападёт, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века, — заявил Кухар.