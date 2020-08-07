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На Украине предложили "воевать с Россией" с помощью ядерных отходов

Как отметил автор идеи, шансы на реализацию данного сценария "растут изо дня в день".

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Украинский журналист Максим Кухар заявил, что Незалежная может разработать ракетные комплексы с ядерными отходами, чтобы использовать их в случае угрозы со стороны России или других стран. Об этом он сообщил в эфире канала UkrLife, запись была опубликована в "Ютубе".

Отмечается, что Кухар рассказал о нескольких способах, которые помогут украинцам защититься от противников, "если начнётся война". По мнению журналиста, к тому времени "ослабнет" контроль за вооружениями и Киев сможет ввести в строй около 500 старых советских ракет, которые укомплектует ядерными отходами.

Это будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях. <…> У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов, — подчеркнул Кухар.

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По его словам, с юридической точки зрения это была бы ошибка.

Он добавил, что шансы на реализацию данного сценария "растут изо дня в день".

Второй способ, как утверждает Кухар, подразумевает создание до десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. Он поведал, что Украина имеет это оружие, поэтому необходимо увеличивать его количество. По оценке журналиста, на это уйдёт несколько десятков миллиардов долларов.

Никакая Россия на нас не нападёт, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века, — заявил Кухар.

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Похоже, на Украине новый тренд: за последние пару недель уже в третий раз случился захват заложников. Сегодня гражданин Узбекистана угрожал взорвать банк в центре Киева, и бойцам спецназа на этот раз удалось с ним быстро справиться. Ранее президент страны прогнулся и выполнил абсурдные требования горе-террориста, у которого оказалась не в порядке голова.

Третьим направлением в победе над потенциальным противником он назвал усиление армии страны, которое позволит Киеву "вести простую войну и отстаивать свои интересы": забрать свои земли и сдерживать врага на границе. Согласно четвёртому способу, Кухар призывает Украину присоединиться к различным международным коалициям против России.

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