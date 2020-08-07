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Зеленский рассказал, что приблизит Донбасс к перемирию

По его словам, уже Украина сделает для этого всё необходимое.

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Фото © Иван Николаев / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в ходе следующего саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция), который должен состояться в Берлине, сторонам удастся не только зафиксировать достигнутые успехи в мирном процессе на территории Донбасса, но и договориться о следующих шагах.

Приказ о прекращении огня в Донбассе выдали на Украине

Он вступил в силу с полуночи 27 июля.

Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем всё, чтобы так и было, — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Он отмечает, что переговоры в "нормандском формате" дали огромный толчок для наработки "логистики мира", а проходящие в Минске встречи контактной группы по урегулированию ситуации позволяют "обсуждать крайне непростые вопросы". При этом Зеленский указывает, что подтверждением этого могут стать слова одного из украинских военных, с которым тот встречался в Донбассе. Тот признался, что ему "дико" слышать тишину.

Ранее Лайф сообщал, что миссия ОБСЕ впервые за пять лет не зафиксировала нарушений "режима тишины" в Донбассе.

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