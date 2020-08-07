Кейт Миддлтон восхитила визажистов и пользователей Сети своим "масочным образом"

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон привлекла внимание пользователей и визажистов свои новым макияжем. Её фото и комментарий эксперта были опубликованы в британском издании Daily Mail.

Уточняется, что Миддлтон во время поездки в Шеффилд и Уэльс выбрала защитную маску с изображением цветов. Как отметила визажист Лиза Литтл, благодаря правильному макияжу герцогине Кембриджской удалось выглядеть "свежей и безупречной", несмотря на то что половина её лица была закрыта.

— Кейт продемонстрировала отличный "масочный образ", используя мягкие тона косметики на лице и делая акцент на своей лучшей части — глазах, — подчеркнула Литтл.

Фото © Daily Mail

Визажист также добавила, что для этого Миддлтон наложила на веки макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более тёмному. — Прим. Лайфа), а также придала бровям более широкую форму.