Фура влетела в пассажирский автобус в Тамбове, три человека серьёзно пострадали — видео

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В Тамбове на пересечении улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и грузового автомобиля "Вольво", в результате которого пострадало как минимум пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Как видно на опубликованных в Сети кадрах, водитель большегруза пытался проехать перекрёсток на мигающий зелёный сигнал светофора, автобус в этот момент поворачивал налево, удар пришёлся в его заднюю правую часть.

По данным спасателей, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Как передают региональные СМИ, один из них оказался зажат обломками кузова автобуса. Для ликвидации последствий аварии привлекалось 45 человек и 13 единиц техники, движение на участке не остановлено.