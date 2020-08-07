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"Энди останется в этом городе навсегда". Рэпер Кажэ рассказал, каким он запомнил Картрайта

Он также утверждает, что таких, как погибший, очень часто не замечают при жизни.

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Видео © LIFE

Рэпер Кажэ Обойма заявил, что погибший Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) запомнился ему воспитанным, спокойным, тактичным и уверенным в своих силах человеком.

Кроме того, как заявил Кажэ в интервью Лайфу, Картрайт останется в истории Санкт-Петербурга навсегда.

Энди останется в этом городе навсегда, в истории этого города. Таких, как Энди, единицы, их не замечают. Только когда такие люди уходят, остальные начинают копать, вслушиваться в слова. Нужно раньше это делать, — отметил рэп-исполнитель.

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Также музыкант жаловался на жизнь и размышлял о счастье.

Напомним, в Петербурге в пространстве Glavloft на Лиговском проспекте сегодня вспоминают рэпера Энди Картрайта. На мероприятие пришли такие исполнители, как Витя Classic, Brick Bazuka, Крип-А-Крип, Кажэ Обойма, KnownAim, Gokilla, Jekajio и Наби Набат. Стоимость билета составила 600 рублей. По словам Александра Тимарцева, в рэп-сообществе известного как Ресторатор, все вырученные деньги с концерта передадут матери погибшего.

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