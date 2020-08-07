"Энди останется в этом городе навсегда". Рэпер Кажэ рассказал, каким он запомнил Картрайта

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Рэпер Кажэ Обойма заявил, что погибший Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) запомнился ему воспитанным, спокойным, тактичным и уверенным в своих силах человеком.

Кроме того, как заявил Кажэ в интервью Лайфу, Картрайт останется в истории Санкт-Петербурга навсегда.

— Энди останется в этом городе навсегда, в истории этого города. Таких, как Энди, единицы, их не замечают. Только когда такие люди уходят, остальные начинают копать, вслушиваться в слова. Нужно раньше это делать, — отметил рэп-исполнитель.