"Он не хотел бы, чтобы концерт стал вечером скорби". Ресторатор рассказал о Картрайте — видео

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В Петербурге в пространстве Glavloft на Лиговском проспекте вспоминают рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), которого расчленила жена.
— Для кого-то из вас он запомнился как Энди Картрайт. Для меня он запомнился как Саша Юшко, человек, который делал идеальные рифмы, делал очень круто. И этот чувак не хотел какого-то концерта плача и скорби, — сказал со сцены Александр Тимарцев, в рэп-сообществе известный как Ресторатор.
Обсуждали тусовки и коронавирус. Стали известны подробности переписки расчленённого женой рэпера Картрайта и его любовницыТакже музыкант жаловался на жизнь и размышлял о счастье.
Он добавил, что все вырученные деньги с концерта передадут матери Алксандра Юшко.
В мероприятии участвуют такие рэперы, как Витя Classic, Brick Bazuka, Крип-А-Крип, Кажэ Обойма, KnownAim, Gokilla, Jekajio и Наби Набат. Стоимость билета составила 600 рублей.
Напомним, расчленённое тело музыканта Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Мария Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Её версию о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. Суд арестовал жену исполнителя, её обвиняют в убийстве супруга.