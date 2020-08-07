"Он не хотел бы, чтобы концерт стал вечером скорби". Ресторатор рассказал о Картрайте — видео

— Для кого-то из вас он запомнился как Энди Картрайт. Для меня он запомнился как Саша Юшко, человек, который делал идеальные рифмы, делал очень круто. И этот чувак не хотел какого-то концерта плача и скорби, — сказал со сцены Александр Тимарцев, в рэп-сообществе известный как Ресторатор.