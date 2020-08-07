Слепаков опередил всех. Forbes назвал самый успешный российский онлайн-сериал

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных онлайн-сериалов, которые были произведены в России.

Уточняется, что при составлении списка учитывались такие показатели, как количество просмотров, индекс зрительского интереса (запросы в поисковиках), профессиональное признание и рейтинг IMDb.

Первую строчку рейтинга занял сериал Семёна Слепакова под названием "Домашний арест". В тройку также вошли сериалы "Эпидемия" Павла Костомарова и "Содержанки" Константина Богомолова и Дарьи Жук.

Кроме них в первую десятку вошли сериалы "Чики", "Колл-центр", "Шторм", "Бывшие", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Лучше, чем люди" и "Звоните ДиКаприо".