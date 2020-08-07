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Слепаков опередил всех. Forbes назвал самый успешный российский онлайн-сериал

Стоит отметить, что выбор лучших кинокартин производился по нескольким критериям.

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Фото © Pixabay

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных онлайн-сериалов, которые были произведены в России.

Уточняется, что при составлении списка учитывались такие показатели, как количество просмотров, индекс зрительского интереса (запросы в поисковиках), профессиональное признание и рейтинг IMDb.

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Лайф совместно с цифровым видеосервисом "Ростелекома" Wink продолжает рассказывать о самых горячих и востребованных новинках домашнего проката. Очередной выпуск — очередная порция новинок.

Первую строчку рейтинга занял сериал Семёна Слепакова под названием "Домашний арест". В тройку также вошли сериалы "Эпидемия" Павла Костомарова и "Содержанки" Константина Богомолова и Дарьи Жук.

Кроме них в первую десятку вошли сериалы "Чики", "Колл-центр", "Шторм", "Бывшие", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Лучше, чем люди" и "Звоните ДиКаприо".

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Выбирать пришлось из 150 сериалов и телешоу.

Ранее Лайф сообщал, что, по данным сервиса "Кино Mail.ru", самым популярным в России сериалом за первую половину 2020 года стала лента режиссёра Егора Анашкина "Зулейха открывает глаза".

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