Слепаков опередил всех. Forbes назвал самый успешный российский онлайн-сериал

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных онлайн-сериалов, которые были произведены в России.
Уточняется, что при составлении списка учитывались такие показатели, как количество просмотров, индекс зрительского интереса (запросы в поисковиках), профессиональное признание и рейтинг IMDb.
Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра WinkЛайф совместно с цифровым видеосервисом "Ростелекома" Wink продолжает рассказывать о самых горячих и востребованных новинках домашнего проката. Очередной выпуск — очередная порция новинок.
Первую строчку рейтинга занял сериал Семёна Слепакова под названием "Домашний арест". В тройку также вошли сериалы "Эпидемия" Павла Костомарова и "Содержанки" Константина Богомолова и Дарьи Жук.
Кроме них в первую десятку вошли сериалы "Чики", "Колл-центр", "Шторм", "Бывшие", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Лучше, чем люди" и "Звоните ДиКаприо".
Ранее Лайф сообщал, что, по данным сервиса "Кино Mail.ru", самым популярным в России сериалом за первую половину 2020 года стала лента режиссёра Егора Анашкина "Зулейха открывает глаза".