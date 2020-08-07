"То, что с ними случилось, — это какие-то чудеса". В Петербурге проходит вечер памяти рэпера Картрайта — видео

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В Санкт-Петербурге проходит вечер памяти расчленённого женой рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). Мероприятие проходит в пространстве Glavloft по адресу Лиговский проспект.
Стоимость входного билета — 600 рублей. Все вырученные средства будут переданы маме Картрайта. На мероприятие пришли ведущий и создатель шоу Versus Battle Ресторатор, а также такие рэперы, как Витя Classic, Brick Bazuka, Крип-А-Крип, Кажэ Обойма, KnownAim, Gokilla, Jekajio и Наби Набат.
— Саша был хорошим и добрым человеком. И мухи не обидит. То, что с ними случилось, — это какие-то чудеса непонятные. Все, кто его знал, о нём так же отзываются, — рассказал друг рэпера Александр.
Девушка Энди Картрайта, которого расчленила жена, рассказала об их любовном треугольникеМарина Кохал знала о Надином существовании и всячески пыталась испортить ей жизнь.
Пришедшие на мероприятие друзья и поклонники исполнителя в память о нём все вместе проскандировали под музыку: "Энди Картрайт!"
Напомним, расчленённое тело музыканта Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Мария Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Её версию о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. Суд арестовал жену исполнителя, её обвиняют в убийстве супруга.