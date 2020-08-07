"То, что с ними случилось, — это какие-то чудеса". В Петербурге проходит вечер памяти рэпера Картрайта — видео

Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге проходит вечер памяти расчленённого женой рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). Мероприятие проходит в пространстве Glavloft по адресу Лиговский проспект.

Стоимость входного билета — 600 рублей. Все вырученные средства будут переданы маме Картрайта. На мероприятие пришли ведущий и создатель шоу Versus Battle Ресторатор, а также такие рэперы, как Витя Classic, Brick Bazuka, Крип-А-Крип, Кажэ Обойма, KnownAim, Gokilla, Jekajio и Наби Набат.

— Саша был хорошим и добрым человеком. И мухи не обидит. То, что с ними случилось, — это какие-то чудеса непонятные. Все, кто его знал, о нём так же отзываются, — рассказал друг рэпера Александр.