Разбившийся в Индии "боинг" упал со склона, после чего развалился на две части

Потерпевший крушение лайнер Boeing 737 авиакомпании Air India Express при посадке в аэропорту Кожикоде выкатился за пределы ВПП, после чего упал со склона и развалился на две части. Об этом в "Твиттере" сообщил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

— Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде <…> в дождливую погоду пересёк взлётно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов (более 10 метров), а затем разбился на две части, — отметил Сингх Пури.