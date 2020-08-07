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Разбившийся в Индии "боинг" упал со склона, после чего развалился на две части

Жертвами трагедии в аэропорту Кожикоде стали 16 человек.

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Фото © Twitter / Un Café con JJ

Потерпевший крушение лайнер Boeing 737 авиакомпании Air India Express при посадке в аэропорту Кожикоде выкатился за пределы ВПП, после чего упал со склона и развалился на две части. Об этом в "Твиттере" сообщил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде <…> в дождливую погоду пересёк взлётно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов (более 10 метров), а затем разбился на две части, — отметил Сингх Пури.

Он ещё раз подчеркнул, что на борту лайнера находилось 190 человек. По данным полётных документов, 174 пассажира были взрослыми, 10 детей, 4 бортпроводника и 2 пилота. Жертвами трагедии стали 16 человек.

Число жертв авиакатастрофы в Индии возросло до 14 человек

Ещё 123 пассажира пострадали при жёсткой посадке самолёта.

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