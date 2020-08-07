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Число жертв авиакатастрофы в Индии возросло до 14 человек

Ещё 123 пассажира пострадали при жёсткой посадке самолёта.

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Количество погибших при жёсткой посадке самолёта в аэропорту индийского штата Керала выросло до 14 человек. Ещё 123 пассажира получили травмы, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В данный момент под обломками зажато четыре человека. Отмечается, что травмы 15 человек оцениваются как серьёзные.

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Полиция провела рейды и арестовала причастных к появлению нелегальной продукции.

Напомним, сегодня лайнер Air India после жёсткой посадки выкатился за пределы ВВП и получил серьёзные повреждения. На борту самолёта, по разным данным, находилось от 170 до 190 человек.

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