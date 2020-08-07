Число жертв авиакатастрофы в Индии возросло до 14 человек

Количество погибших при жёсткой посадке самолёта в аэропорту индийского штата Керала выросло до 14 человек. Ещё 123 пассажира получили травмы, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
В данный момент под обломками зажато четыре человека. Отмечается, что травмы 15 человек оцениваются как серьёзные.
В Индии 86 человек насмерть отравились суррогатным алкоголемПолиция провела рейды и арестовала причастных к появлению нелегальной продукции.
Напомним, сегодня лайнер Air India после жёсткой посадки выкатился за пределы ВВП и получил серьёзные повреждения. На борту самолёта, по разным данным, находилось от 170 до 190 человек.