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Мальта и Люксембург согласны увеличить налог на дивиденды из РФ

Окончательной договорённости планируется достигнуть после переговоров с Кипром.

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Фото © Pixabay

Власти Мальты и Люксембурга "в целом согласились" на изменение налоговых соглашений с Россией, сообщает РИА "Новости".

Речь идёт о предложении Владимира Путина о 15%-ном налоге на доходы в виде дивидендов и процентов, которые переводятся на зарубежные счета. Пересмотр двусторонних соглашений потребовался из-за того, что возникла угроза двойного налогообложения.

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Журналиста международной деловой газеты поразило отслеживание финансовых операций в режиме реального времени, позволяющее бороться с мошенничеством.

Нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой, — цитирует агентство слова замминистра финансов Алексея Сазанова.

Он также уточнил, что договорённость с этими странами будет оперативно достигнута по окончании переговоров по налогообложению с Кипром. Их очередной раунд намечен на 10 и 11 августа. Планируется, что властям Кипра предложат пересмотреть ставки налогов до 15%.

В начале августа Россия объявила о начале процедуры расторжения соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Кроме того, позднее Москва предложила Нидерландам ввести налоги на дивиденды из России.

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