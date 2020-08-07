Мальта и Люксембург согласны увеличить налог на дивиденды из РФ

Власти Мальты и Люксембурга "в целом согласились" на изменение налоговых соглашений с Россией, сообщает РИА "Новости".

Речь идёт о предложении Владимира Путина о 15%-ном налоге на доходы в виде дивидендов и процентов, которые переводятся на зарубежные счета. Пересмотр двусторонних соглашений потребовался из-за того, что возникла угроза двойного налогообложения.

— Нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой, — цитирует агентство слова замминистра финансов Алексея Сазанова.

Он также уточнил, что договорённость с этими странами будет оперативно достигнута по окончании переговоров по налогообложению с Кипром. Их очередной раунд намечен на 10 и 11 августа. Планируется, что властям Кипра предложат пересмотреть ставки налогов до 15%.