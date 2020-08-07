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"Не хотели осквернять память героев". Прыгавшие на мемориале ВОВ в Сочи подростки возложили к нему цветы

Со школьницами была проведена профилактическая беседа.

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Фото © Пресс-служба Администрации Сочи / Kuban24

В Сочи девочки, прыгавшие на мемориале погибшим советским воинам в парке 50 лет Победы, возложили к нему цветы. Подростки также публично извинились за то, что совершили.

Мы не хотели осквернять память героев. Мы приносим свои извинения, — сказали школьницы.

С девочками была проведена профилактическая беседа, рассказали интернет-порталу "Кубань 24" в пресс-службе городской администрации.

Группа подростков осквернила памятник погибшим советским солдатам в Сочи — видео

Полиция проводит проверку и устанавливает личности несовершеннолетних.

Ранее две тиктокерши станцевали в бикини у мемориала Победы в Калуге. За школьниц заступился глава города Дмитрий Денисов. Он заявил, что девушки не хотели оскорбить историческую память.

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