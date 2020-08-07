"Не хотели осквернять память героев". Прыгавшие на мемориале ВОВ в Сочи подростки возложили к нему цветы

В Сочи девочки, прыгавшие на мемориале погибшим советским воинам в парке 50 лет Победы, возложили к нему цветы. Подростки также публично извинились за то, что совершили.

— Мы не хотели осквернять память героев. Мы приносим свои извинения, — сказали школьницы.

С девочками была проведена профилактическая беседа, рассказали интернет-порталу "Кубань 24" в пресс-службе городской администрации.