Панин вновь стал холостяком и получил вид на жительство в Испании

Известный актёр Алексей Панин осуществил свою мечту и получил вид на жительство в Испании. Кроме того, не так давно он развёлся с Людмилой Григорьевой.
Психолог о выходках Панина: Это уже не перформанс, а диагнозАртист уверен, что может хайповать и чудить и ему за это ничего не будет, считает Елена Ярикова.
— Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен!!! Ура!!! — написал он в своём инстаграме.
Артист также рассказал, что ему всё равно, в какую страну уезжать, но, по крайней мере, сейчас надолго из России он отлучаться не собирается. По данным издания StarHit, его останавливает то, что дочь Анна ещё учится в одной из столичных школ.
Весной этого года актёр застрял на Маврикии. Его сняли с рейса из-за дебоша на борту самолёта. Панину пришлось провести в аэропорту сутки.