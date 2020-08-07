Панин вновь стал холостяком и получил вид на жительство в Испании

Известный актёр Алексей Панин осуществил свою мечту и получил вид на жительство в Испании. Кроме того, не так давно он развёлся с Людмилой Григорьевой.

— Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен!!! Ура!!! — написал он в своём инстаграме.

Артист также рассказал, что ему всё равно, в какую страну уезжать, но, по крайней мере, сейчас надолго из России он отлучаться не собирается. По данным издания StarHit, его останавливает то, что дочь Анна ещё учится в одной из столичных школ.