Врио главы Калужской области запустил производство полного цикла завода "Техмашимпекс"

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша запустил на полную мощность производство компании ООО "Техмашимпекс" на территории индустриального парка "Ворсино". В мероприятии также участвовали заместитель главы региона Владимир Попов, глава администрации Боровского района Николай Калиничев, генеральный директор АО "Техмашимпекс" Зинаида Пан и генеральный директор ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" Юнчжик Ли.

Шапша отметил, что власти региона делают многое для того, чтобы реализация планов инвесторов была успешной.

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Правительства Калужской области

— Однако только момент запуска предприятия может однозначно подтвердить, что все наши действия были правильными и мы сделали всё для того, чтобы инвестор реализовал свои планы на территории региона, — заявил губернатор.

На заводе "Техмашимпекс" производят детали, которые поставляют на завод "Самсунг Электроникс Рус Калуга". Реализация проекта позволила создать 65 рабочих мест. Развитие компании и закупка нового оборудования помогут выйти на заявленные проектом мощности и расширить линейку производимой продукции и рынки сбыта.

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Правительства Калужской области

Шапша подчеркнул стремление властей создавать для жителей социальные блага.

— Спасибо за ваше доверие, за то, что сотрудничество протекает в дружественном русле. Уверена, что предприятие сможет внести свой вклад в развитие экономики области, — добавила гендиректор "Техмашимпекса" Зинаида Пан.