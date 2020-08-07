Ядерное топливо начали загружать в первый энергоблок Белорусской АЭС

Загрузка ядерного топлива началась на энергоблоке № 1 Белорусской АЭС, сообщает пресс-служба "Росатома".

— Была загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, когда работы будут завершены, реактор выведут на минимально контролируемый уровень (1% мощности) и проведут соответствующие исследования. Только после этого реактор можно будет полноправно считать ядерной энергетической установкой.

— После подтверждения надёжности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнётся этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включён в энергетическую сеть, — добавили в пресс-службе.