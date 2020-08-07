"Привет, семиты!" Оговорка Трампа привела к ажиотажу на футболки 16-летней давности

Американский лидер Дональд Трамп неправильно произнёс название одного из национальных парков США, и это спровоцировало ажиотажный спрос на футболки с шутливой надписью, придуманные 16 лет назад. Об этом рассказали в Национальном музее истории американских евреев.

Выступая на мероприятии, посвящённом поддержке нацпарков, Трамп попытался произнести название одного из них — Йосемитского. Однако вместо "Йосемити" политик сказал "Йо семайт", что можно перевести как жаргонное "Привет, семит!"

Фото © Twitter / NMAJH

Как выяснилось, футболки с такой надписью появились в продаже ещё 16 лет назад, так что ошибка в произношении не нова. Их реализует еврейский музей, расположенный в Филадельфии.

— Хотя эта футболка была одним из основных товаров нашего музейного магазина с 2011 года, она в последнее время получила беспрецедентное внимание, — отметили в культурном учреждении.