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"Привет, семиты!" Оговорка Трампа привела к ажиотажу на футболки 16-летней давности

Обычно в месяц продают 15 таких предметов одежды, однако за пять дней августа поступили заказы на 500 штук.

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Фото © Twitter / NMAJH

Американский лидер Дональд Трамп неправильно произнёс название одного из национальных парков США, и это спровоцировало ажиотажный спрос на футболки с шутливой надписью, придуманные 16 лет назад. Об этом рассказали в Национальном музее истории американских евреев.

Выступая на мероприятии, посвящённом поддержке нацпарков, Трамп попытался произнести название одного из них — Йосемитского. Однако вместо "Йосемити" политик сказал "Йо семайт", что можно перевести как жаргонное "Привет, семит!"

Фото © Twitter / NMAJH

Как выяснилось, футболки с такой надписью появились в продаже ещё 16 лет назад, так что ошибка в произношении не нова. Их реализует еврейский музей, расположенный в Филадельфии.

Хотя эта футболка была одним из основных товаров нашего музейного магазина с 2011 года, она в последнее время получила беспрецедентное внимание, — отметили в культурном учреждении.

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"Я прочёл более 30 тысяч твитов Трампа. Дурные сны начали мне сниться уже на десятитысячной записи", — признаётся составитель.

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Примечательно, что эта оговорка появилась на сайте Белого дома и до сих пор не была исправлена.

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