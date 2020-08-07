Россиянам могут разрешить быстрее ездить по бесплатным трассам

Лимит скорости на российских дорогах может быть увеличен не только на платных трассах, но и на бесплатных региональных магистралях, сообщает ТАСС.

— Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая — 1A,1B, возможно, категория 2A, — цитирует агентство слова главы Минтранса РФ Евгения Дитриха.

Он отметил, что по своим показателям такие дороги полностью подходят для быстрого и безопасного движения благодаря широким полосам, а также уклонам и градусам поворотов. При этом он не уточнил, о каких именно скоростных пределах идёт речь.