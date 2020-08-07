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На юге Москвы двое приезжих напали на полицейских после просьбы проехать в отдел

При проверке документов правоохранители посчитали, что регистрация у граждан может быть фальшивой.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В московском районе Чертаново Южное произошла потасовка, когда полицейские попытались задержать двух мигрантов. Мужчины сначала попытались убежать, а затем напали на правоохранителей после просьбы проехать в отдел.

Сотрудникам правопорядка при проверке документов показалось, что регистрация в паспортах приезжих может быть фальшивой. Однако мигранты оказали сопротивление. Потасовка попала на камеры прохожих.

На кадрах видно, как уже в наручниках мужчины продолжают сопротивляться и пытаться вырваться от полицейских, а люди вокруг требуют от правоохранителей отпустить мигрантов. О случившемся один из сотрудников правопорядка рассказал на камеру.

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