На юге Москвы двое приезжих напали на полицейских после просьбы проехать в отдел

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В московском районе Чертаново Южное произошла потасовка, когда полицейские попытались задержать двух мигрантов. Мужчины сначала попытались убежать, а затем напали на правоохранителей после просьбы проехать в отдел.

Сотрудникам правопорядка при проверке документов показалось, что регистрация в паспортах приезжих может быть фальшивой. Однако мигранты оказали сопротивление. Потасовка попала на камеры прохожих.

На кадрах видно, как уже в наручниках мужчины продолжают сопротивляться и пытаться вырваться от полицейских, а люди вокруг требуют от правоохранителей отпустить мигрантов. О случившемся один из сотрудников правопорядка рассказал на камеру.