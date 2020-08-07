На юге Москвы двое приезжих напали на полицейских после просьбы проехать в отдел

В московском районе Чертаново Южное произошла потасовка, когда полицейские попытались задержать двух мигрантов. Мужчины сначала попытались убежать, а затем напали на правоохранителей после просьбы проехать в отдел.
Сотрудникам правопорядка при проверке документов показалось, что регистрация в паспортах приезжих может быть фальшивой. Однако мигранты оказали сопротивление. Потасовка попала на камеры прохожих.
На кадрах видно, как уже в наручниках мужчины продолжают сопротивляться и пытаться вырваться от полицейских, а люди вокруг требуют от правоохранителей отпустить мигрантов. О случившемся один из сотрудников правопорядка рассказал на камеру.
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