"Увидел пару дней назад". Мэр Барнаула отреагировал на видео, где он надевает маску на глаза

Глава Барнаула Владислав Франк прокомментировал видео, на котором он во время одного из заседаний по ошибке стал надевать медицинскую маску вместо очков, сообщается в Telegram-канале мэрии.

— Ну с кем из нас не случались курьёзные моменты. А когда я увидел его пару дней назад, я так же, как и вы, посмеялся над этой ситуацией, — сказал Франк.

Глава города отметил, что в июне, когда было снято видео, он даже не придал курьёзной ситуации особого значения.