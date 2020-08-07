Бывшего полковника Захарченко вернули в "Матросскую Тишину" для ознакомления с новым делом

Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули в СИЗО "Матросская Тишина" из колонии в Мордовии, где он отбывает наказание, для ознакомления с материалами по новому делу в его отношении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Захарченко Станислава Мальцева.

— Я уже вышел из дела Захарченко, но знаю, что его сначала вывезли в ИК-5 в Мордовию, но потом вернули в столицу. Сейчас он в СИЗО-1, — рассказал он.

В Москву Захарченко этапировали ещё в начале марта, однако из-за пандемии коронавируса вернули в колонию. Экс-полковнику предъявили обвинение по двум эпизодам получения взятки на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Материалы нового дела насчитывают 57 томов.