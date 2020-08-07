Бывшего полковника Захарченко вернули в "Матросскую Тишину" для ознакомления с новым делом

Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули в СИЗО "Матросская Тишина" из колонии в Мордовии, где он отбывает наказание, для ознакомления с материалами по новому делу в его отношении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Захарченко Станислава Мальцева.
— Я уже вышел из дела Захарченко, но знаю, что его сначала вывезли в ИК-5 в Мордовию, но потом вернули в столицу. Сейчас он в СИЗО-1, — рассказал он.
В Москву Захарченко этапировали ещё в начале марта, однако из-за пандемии коронавируса вернули в колонию. Экс-полковнику предъявили обвинение по двум эпизодам получения взятки на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Материалы нового дела насчитывают 57 томов.
Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его "исчезновении" из московского СИЗОПоследние дни он не отвечал на письма и не звонил, а юристов к нему не пускали.
Напомним, экс-сотрудник МВД РФ был осуждён за взяточничество и приговорён к 13 годам в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 117,9 миллиона рублей. Во время обысков у него нашли около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Позже суд смягчил приговор и вычел полгода из срока наказания.