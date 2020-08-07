На всех парах. Адвокаты Добровинский и Пашаев нахватали штрафов за превышение скорости

Адвокаты в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова тоже не прочь нарушить правила дорожного движения, правда, только ради быстрой езды. Как сообщает издание "Комсомольская правда", штрафы числятся у обоих юристов.

Так, юрист Александр Добровинский, представляющий сторону потерпевших, в очередной раз превысил скорость непосредственно в день предварительного слушания по делу о ДТП в Пресненском суде Москвы — 30 июля. Чёрный Rolls-Royce попал на дорожные камеры на проспекте Мира. Штраф адвокат пока не оплатил.

Этот люксовый автомобиль не единственный в автопарке Добровинского: у него два Rolls-Royce — Phantom и Ghost — и именной кабриолет Aston Martin. Все машины фигурировали в штрафных квитанциях за превышение скорости, общее число которых возросло до 84, и часть из них остаётся неоплаченной.

Как сообщает источник издания, сумма задолженности за превышение скорости на 20–40 километров в час составляет 3,5 тысячи рублей.

Однако своему оппоненту по делу, защитнику Михаила Ефремова Эльману Пашаеву, юрист проигрывает в несколько раз. По данным источника, долг адвоката составляет 34 тысячи рублей, а один из его автомобилей находится под подозрением на розыск, а именно серо-чёрный Mercedes-Maybach, на котором Пашаев приезжает в суд. Кроме того, машина заложена в автоломбард.

Помимо нарушений ПДД, как сообщает "Комсомольская правда", адвокат уклоняется от уплаты налогов на имущество, транспорт и землю, которые ему принадлежат. А бизнес Пашаева не только не приносит дохода, но и вовсе убыточен.

Александр Добровинский, однако, сегодня сменил свой привычный кабриолет на самокат и приехал к залу суда с ветерком.