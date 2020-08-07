От каскадёров до излучения 5G. Как фанаты Ефремова оправдывают его за смертельное ДТП

С самого начала судебный процесс над Михаилом Ефремовым, обвиняемым в смертельном ДТП, превратился в нечто похожее на театральную постановку, правда, вполне привычную для актёра. Сначала заслуженный артист, по словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, вину признавал, а затем отказался от всего заявленного. Главный довод защиты и самого Ефремова — он ничего не помнит, поэтому вину признать не может.

Как только начались заседания по существу, возле здания суда стали собираться верные поклонницы актёра. Они, конечно, убеждены, что Ефремов не виновен. Всё это якобы спланированная провокация, по мнению Марины Палты. Погибший Захаров не был за рулём автомобиля, в который врезался пьяный артист, а вместо него был каскадёр.

Дальше — больше! Оказывается, по словам поклонниц Ефремова, Захарова видели живым и вполне здоровым после ДТП с Ефремовым и даже с охраной. Тем более после "смерти" он появлялся в "Одноклассниках".

Согласно следующей версии поклонниц Михаила Ефремова, джипом актёра управляли из космоса, причём делалось это через "враждебное 5G".

Есть ещё одна версия из более авторитетных источников. Известный актёр Иван Охлобыстин предположил, что Ефремова загипнотизировали, а делает всё это адвокат артиста — Эльман Пашаев.

Сам же актёр после демонстрации видео в зале суда сразу после ДТП на вопрос о том, узнаёт ли он себя и помнит ли произошедшее, заподозрил у себя раздвоение личности. Якобы это был не он, а некий мистер Хайд.